Каратистам на зависть. Стопой в челюсть в баскетбольном матче

Баскетболист ногой помешал сопернику, находящемуся за спиной, совершить бросок по кольцу.

В матче плей-офф НБА между "Торонто" и "Бостоном" именно так поступил игрок "Торонто" Паскаль Сиакам против Даниэля Тайса из "Бостона".

При этом Сиакам угодил подошвой своего кроссовка, аккурат, в лицо Тайсу.

Баскетболист "Бостона", пропустив такой удар, не упал. Разве что поморщился. А затем хладнокровно реализовал штрафные броски, назначенные за этот фол.

Сам же матч завершился убедительной победой "Бостона" 111:89, вышедшего теперь вперед 3-2 в серии до четырех побед.