"Карпаты" согласны на техническое поражение. Официальное заявление

После того, как было принято решение об отмене матча украинской Премьер-Лиги "Карпаты" (Львов) - ФК "Мариуполь" из-за вспышки коронавируса во львоском клубе, "Карпаты" сделали официальное заявление.

На официальном сайте "Карпат" размещено заявление такого содержания:

Наш клуб оказался в ситуации, когда на первое место выходят не очки и результат, а здоровье футболистов и работников. К сожалению, всемирная зараза не обошла стороной наш город, который страдает от коронавирусной инфекции, и наш клуб. Накануне матча против ФК «Мариуполь» мы получили неутешительные результаты от медиков, которые проводили необходимые процедуры. У нас беда и мы не желаем никому оказаться в нашей ситуации. Однако, «Карпаты» не позволят никому манипулировать результатами тестирования и произносить унизительные гипотезы. «Карпаты», как самобытный клуб с историей, традициями, стилем и болельщиками стоит выше тех, кто спекулирует на наших проблемах и намерен разжиться "лайками" и репостами, придумывая самые разные версии относительно, якобы, нашего желания сорвать чемпионат. Для нас здоровье наших сотрудников и наших футболистов дороже турнирных очков. Поэтому мы официально заявляем, что в случае, если УПЛ и УАФ примут решение засчитать "Карпатам" техническое поражение из-за непроведенного матча против «Мариуполя», мы никоим образом такую ​​позицию оспаривать не будем. Руководство УПЛ прекрасно знает, сколько работы было выполнили «Карпаты» для того, чтобы получить разрешение на организацию воскресного матча. В последние дни работниками клуба было проведено множество встреч и отправлено немало писем. Сохранение места в элитном дивизионе - приоритетная задача для ФК «Карпаты». Но только в том случае, когда игроки и тренеры добудут необходимый результат на футбольном поле. Мы готовы играть, биться и доказывать право сохранить место в УПЛ исключительно в рамках честной игры.