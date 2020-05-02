"Карпаты" строго предупредили футболиста, выложившего фото с бабушкой и с Лениным

Футболист львовских "Карпат" Алексей Хахлев нарушил закон о декоммунизации.

Накануне Хахлев в честь 1 мая сфотографировался со своей бабушкой и красным знаменем с портретом Владимира Ленина.

Футболист выложил эту фотографию в социальные сети.

Сегодня на фото отреагировали львовские "Карпаты". Через официальный сайт они строго предпредили Хахлева, указав, что "недопустимо размещение любых фотографий, где игроки клуба позируют на фоне чужеродной символики".

Хахлев уже удалил фото из социальных сетей и пояснил, что это была "неуместная шутка", а также попросил прощения у всех, кого оскорбил такой фотографией.