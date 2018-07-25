Казахская команда украинского тренера победила в еврокубковом матче благодаря голу-красавцу в компенсированное время

Во втором квалификационном этапе Лиги Чемпионов казахстанская «Астана», которую тренирует украинский специалист Роман Григорчук встречается с датским «Мидтьюлланном».

В первом матче в Астане по истечении 90 минут счет был ничейным - 1:1. Арбитр компенсировал 4 минуты. И на заключительной, 4-й, потрясающий дальний удар удался венгерскому футболисту "Астаны" Ласло Кляйнхайзлеру. Мяч от штанги залетел в ворота.

Григорчук очень радовался этому голу, позволившему "Астане" победить 2:1. Однако впереди еще ответный матч в Дании.