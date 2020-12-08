Казалось бы невероятная ситуация. Футбольный матч с двумя мячами

08 декабря 2020 г. 18:54
Автор: Виталий Лабскир
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Футболисты одной команды очень хотели сорвать быструю атаку другой и пошли на хитрость.

В матче заключительного, 30-го тура чемпионата Швеции по футболу встречались «Эльфсборг» и АИК.

На 90+3-й минуте счет был 2:2, и в сторону ворот «Эльфсборга» исполнялся угловой. АИК очень хотел выиграть, и в штрафную «Эльфсборга» прибежал голкипер АИКа. Розыгрыш углового завершился неточным ударом по воротам.

И теперь у «Эльфсборга» появился шанс провести быструю атаку на пустые ворота АИКа. Дабы не допустить таковую, футболист АИКа Себастьян Ларссон выбросил второй мяч на поле, а партнер Ларссона еще и нанес удар в направлении развития атаки «Эльфсборга».

В результате арбитр вынужден был остановить матч из-за двух мячей на поле.

Игра же так и завершилась вничью – 2:2.

Видео: 

Absolutely incredible shithousing by AIK against Elfsborg in the Swedish league

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