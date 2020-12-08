Казалось бы невероятная ситуация. Футбольный матч с двумя мячами

Футболисты одной команды очень хотели сорвать быструю атаку другой и пошли на хитрость.

В матче заключительного, 30-го тура чемпионата Швеции по футболу встречались «Эльфсборг» и АИК.

На 90+3-й минуте счет был 2:2, и в сторону ворот «Эльфсборга» исполнялся угловой. АИК очень хотел выиграть, и в штрафную «Эльфсборга» прибежал голкипер АИКа. Розыгрыш углового завершился неточным ударом по воротам.

И теперь у «Эльфсборга» появился шанс провести быструю атаку на пустые ворота АИКа. Дабы не допустить таковую, футболист АИКа Себастьян Ларссон выбросил второй мяч на поле, а партнер Ларссона еще и нанес удар в направлении развития атаки «Эльфсборга».

В результате арбитр вынужден был остановить матч из-за двух мячей на поле.

Игра же так и завершилась вничью – 2:2.