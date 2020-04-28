"Каждый конец - это новое начало". Марко Девич о завершении своей карьеры

Лучший бомбардир в истории харьковского "Металлиста" 36-летний Марко Девич на своей странице в Instagram написал послание, приуроченное к завершении им карьеры футболиста.

Я счастлив и горд тем, что у меня был шанс заниматься тем, что я больше всего люблю. Я хочу поблагодарить семью, родителей и всех дорогих людей за бесконечную любовь и поддержку, которую они дарили мне всё это время. Хочу выразить слова благодарности руководителям, тренерам, игрокам команд и сборной Украины, и всем тем, с кем я имел честь сотрудничать. Каждый конец - это новое начало!

Девич выступал за "Металлист" в 2006-12 гг и в 2013-14 гг. и забил за харьковскую команду 87 голов.