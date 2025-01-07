Харківʼянка здобула бронзу на міжнародних змаганнях зі стрибків у воду Meeting des Lumières 2024

Напередодні Нового року Варвара Канашевич посіла 3 місце на міжнародних змаганнях зі стрибків у воду Meeting des Lumières 2024 у місті Бург-ан-Бресс (Франція).

Про це повідомляє KHARKIV SPORT CITY.

Варвара Канашевич в умовах війни навчається у двох школах одночасно – в 7 класі ХЛ № 109 міста Харкова та у французькій школі. Сім’я була вимушена покинути рідне місто та шукати прихисток в далекій Франції.

Але дуже цілеспрямована та працьовита дівчина встигає не тільки добре вчитися. Вона активно займається спортом – стрибками у воду у сусідній країні – Швейцарії. Три роки поспіль Варю визнають кращою спортсменкою кантону Женева зі стрибків у воду.

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