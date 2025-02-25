Харків’янин Котляр виборов медаль на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств (ММА)

З 14 по 23 лютого у місті Белград (Сербія) пройшов ЧЄ зі змішаних єдиноборств (ММА) серед дорослих, молоді, юніорів, юнаків та старших дітей.
Про це повідомляє KHARKIV SPORT CITY.
У змагання взяли участь 773 спортсмени із 39 країн.
Харківський спортсмен Максим Котляр у складі збірної команди України виборов бронзову медаль чемпіонату Європи у ваговій категорії 65,8 кг серед дорослих.
У підсумку збірна команда України показала високий результат і стала найкращою у всіх вікових категоріях посівши перше загальнокомандне місце.
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