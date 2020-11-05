Киевское "Динамо" достойно проиграло "Барселоне" в Лиге Чемпионов

05 ноября 2020 г. 0:07
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Футболисты киевского "Динамо" устроили обоюдоострый футбол с испанской "Барселоной" в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.

"Барселона" сумела победить, но с минимальным преимуществом - 2:1.

На голы Лионеля Месси (с пенальти) и Жерара Пике "Динамо" ответило мячом Виктора Цыганкова.

В другом матче группы "G" венгерский "Ференцварош", ведомый украинским тренером Сергеем Ребровым, уступил 1:4 итальянскому "Ювентусу".

Теперь у "Барселоны" 9 очков, "Ювентуса" - 6. у "Динамо" и "Ференцвароша" - по 1.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53