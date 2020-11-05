Киевское "Динамо" достойно проиграло "Барселоне" в Лиге Чемпионов

Футболисты киевского "Динамо" устроили обоюдоострый футбол с испанской "Барселоной" в матче 3-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов.
"Барселона" сумела победить, но с минимальным преимуществом - 2:1.
На голы Лионеля Месси (с пенальти) и Жерара Пике "Динамо" ответило мячом Виктора Цыганкова.
В другом матче группы "G" венгерский "Ференцварош", ведомый украинским тренером Сергеем Ребровым, уступил 1:4 итальянскому "Ювентусу".
Теперь у "Барселоны" 9 очков, "Ювентуса" - 6. у "Динамо" и "Ференцвароша" - по 1.