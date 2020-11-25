Киевское "Динамо" крупно проиграло в Лиге Чемпионов "Барселоне" без Месси

В 4-м туре групповой стадии Лиги Чемпионов киевское "Динамо" принимало полуосновной состав испанской "Барселоны" и пропустило четырежды.

"Динамо" проиграло 0:4 "Барселоне", котороая не привезла в Киев ряд игроков основы, в том числе Лионеля Месси.

Все голы были забиты во втором тайме. Сержиньо Дест открыл счет. Затем дважды отличился Мартин Брейтуэйт. И подытожил разгром Антуан Гризманн.

В матче однгруппников "Барселоны" и "Динамо" итальянский "Ювентус" выиграл у венгерского "Ференцвароша", ведомого украинцем Сергеем Ребровым - 2:1.

За два тура до завершения групповой стадии "Барселона" с 12-ю очками и "Ювентус" с 9-ю досрочно обеспечили себе выход в стадию плей-офф. У "Динамо" и "Ференцвароша" по 1 очку. Эти команды поборятся за 3-е место, которое станет пропуском в весеннюю часть Лиги Европы.