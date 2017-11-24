Киевское "Динамо" опозорилось в Лиге Европы в матче против албанского "Скендербеу"

Футболисты киеского "Динамо" в 5-м туре групповой стадии Лиги Европы потерпели выездное поражение в Албании.

Динамовцы открыли и закрыли счет этого матча против "Скендербеу". Но между двумя забитыми мячами умудрились трижды пропустить.

В итоге - 3:2 в пользу "Скендербеу".

В любом случае "Динамо" досрочно еще после предыдущего тура обеспечило себе выход в 1/16 финала. "Динамо" идет на первом месте, имея 10 очков. У ближайшего преследователя - сербского "Партизана" из Белграда - 8. Если "Динамо" не проиграет "Партизану" доам в заключительном туре, то сохранит за собой первое место. Если проиграет, то выйдет в 1\16 Лиги Европы со второй позиции.