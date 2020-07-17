Киевское "Динамо" победило луганскую "Зарю" и повысило свои шансы на серебряные медали

17 июля 2020 г. 12:59
Автор: Виталий Лабскир
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В, вероятно, судьбоносном матче за 2-е место в украинской Премьер-Лиге, дающее право играть в квалификации Лиги Чемпионов, встретились киевское "Динамо" и луганская "Заря".

"Заря открыла счет, а затем пропустила трижды, и в итоге 3:1 в пользу "Динамо".

Теперь, за тур до финиша Премьер-Лиги, у чемпиона - донецкого "Шахтера" -81 очко. "Динамо", набрав 59 очков, поднялось на 2-е место. У "Зари" - 57 пунктов и 3-я позиция. 

"Динамо", дабы остаться на 2-й позиции, устроит в заключительном туре даже ничбя с "Колосом" из Коваливки. "Заря" межет подняться на 2-е место лишь в случае своей победы над черниговской "Десной" при этом поражении "Динамо" от "Колоса".

Видео: 

ДИНАМО Київ - ЗОРЯ Луганськ 3:1. НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ

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