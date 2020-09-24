Киевское "Динамо" победило в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Чемпионов

До выхода в групповую стадию Лиги Чемпионов футболистам киевского "Динамо" осталось полшага - ответный домашний матч квалификационного раунда плей-офф против бельгийского "Гента".

Пока же в дождливой Бельгии "Динамо" одержало победу над "Гентом" 2:1 в выездном матче.

За "Динамо" забивали Владислав Супряга и Карлос Де Пена. Между этими голами Тим Кляйндист отличился за "Гент".

Следует отметить, что в составе "Гента" в основном составе вышли все три украинских игрока этой бельгийской команды - Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. При этом Яремчук был заменен в середине первого тайма из-за травмы, а Безус покинул поле в середине второго, получив две желтые карточки и оставив "Гент" в меньшинстве.