Киевское "Динамо" победило венгерскую команду Сергея Реброва и пробилось в 1/16 Лиги Европы

Вице-чемпион Украины "Динамо" (Киев) сыграл свой последний матч сезона 2020\21 гг. в Лиге Чемпионов.

Это был поединок 6-го тура групповой стадии против венгерского "Ференцвароша", который тренирует украинский специалист Сергей Ребров. При этом за команду из Будапешта играют еще и два украинских футболиста - Игорь Харатин и Сергей Зубков.

К отчетному поединку "Динамо" и "Ференцварош" подошли со скудным багажом - у каждой команды было по 1 набранному очку. После финального свистка у "Динамо" стало 4 очка. Подопечные Мирчи Луческу победили 1:0. Автором победного гола на 60-й минуте матча стал Денис Попов.

В итоге "Динамо" заняло 3-е место в группе и теперь продолжит свою еврокубовую кампанию, перебравшись в 1/16 финала Лиги Европы.

В матче двух других команд группы "G" испаснская "Барселона" и итальянский "Ювентус" рассчитались на "первый-второй". "Барселона" проиграла дома 0:3. У "Ювентуса" и "Барселоны" оказалось в итоге по 15 очков. Учитывая результаты личных встреч, "Ювентус" занял 1-е место в группе, "Барселона" - 2-е