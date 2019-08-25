Киевское "Динамо" под руководством нового главного тренера не сумело выиграть у аутсайдера

Киевское "Динамо", проводившее первый матч после увольнения Александра Хацкевича с поста главного тренера, считалось безоговорочным фаворитом в домашнем поединке против донецкого "Олимпика", не набравшего ни одного очка в четырех стартовых турах украинской футбольной Премьер-Лиги.

И, вот, "Олимпик" взял первое очко именно в матче против "Динамо", на тренерском мостике которого теперь находится Алексей Михайличенко.

Матч завершился вничью 1:1. Причем "Олимпик" открыл счет. Отличился Сергей Политыло. "Динамо" отыгралось, благодаря точному дальнему удару Виктора Цыганова.