 

Киевское "Динамо" под руководством нового главного тренера не сумело выиграть у аутсайдера

25 августа 2019 г. 11:34
Автор: Виталий Лабскир
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Киевское "Динамо", проводившее первый матч после увольнения Александра Хацкевича с поста главного тренера, считалось безоговорочным фаворитом в домашнем поединке против донецкого "Олимпика", не набравшего ни одного очка в четырех стартовых турах украинской футбольной Премьер-Лиги.

И, вот, "Олимпик" взял первое очко именно в матче против "Динамо", на тренерском мостике которого теперь находится Алексей Михайличенко.

Матч завершился вничью 1:1. Причем "Олимпик" открыл счет. Отличился Сергей Политыло. "Динамо" отыгралось, благодаря точному дальнему удару Виктора Цыганова.

Видео: 

Динамо - Олимпик - 0:1. Гол: Политыло (51')

Динамо - Олимпик - 1:1. Гол: Цыганков (62')

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