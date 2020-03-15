Киевское "Динамо" потеряло два очка в матче против черниговской "Десны"

15 марта 2020 г. 19:11
Автор: Виталий Лабскир
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В 23-м туре украинской Премьер-Лиги в Киеве местное "Динамо" принимало черниговскую "Десну".

Матч завершился вничью - 1:1. Оба гола были забиты во 2-м тайме. Форвард "Динамо" Назарий Русин вывел "Динамо" вперед. Нападающий "Десны" Александр Филиппов сравнял счет.

"Динамо", потеряв 2 очка, утратило 2-е место в турнирной таблице. Лидирующая тройка выглядит так: "Шахтер" - 59 очков, "Заря" и "Динамо" - по 46. Далее в первой шестерке расположились "Десна" - 43 очка, "Александрия" - 40 и "Колос" - 26.

В 24-м туре в Харькове 22 марта должно состояться всеукраинское дерби "Шахтер" - "Динамо". В лучшем случае матч пройдет без зрителей, в худшем - перенесен на неопределенный срок, если в ближайшие дни будет принято реение о приостановке проведения чемпионата Украины из-за коронавируса.

 

Видео: 

Динамо – Десна - 1:0. Гол: Русин (69')

Динамо – Десна - 1:1. Гол: Филиппов (80')

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