Киевское "Динамо" преодолело 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов

Футболисты киевского "Динамо" сделали первый шаг на пути к выходу в групповую стадию Лиги Чемпионов.

"Динамо" в третьем квалификационном раунде, где победитель определялся по итогам одного матча, победило нидерландскую команду АЗ из Алкмаара - 2:0. Оба гола были забиты во 2-м тайме. Отличились Жерсон Родригес и Николай Шапаренко.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сказал, что была тактическая игра со стороны обеих команд. В перерыве он пожелал игрокам "Динамо", чтобы они имели терпение, потому что АЗ пойдет вперед большими силами, и появятся зоны для контратак. Так оно и случилось.

В квалификационном раунде плей-офф за выход в групповую стадию Лиги Чемпионов "Динамо" сыграет против бельгийского "Гента" - команды, за которую выступают три футболиста сборной Украины - Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

"Гент" в своем матче 3-го квалификационного раунда взял верх над австрийским "Рапидом" из Вены - 2:1. Причем Яремчук забил один из голов "Гента", реализовав на 50-й минуте пенальти.