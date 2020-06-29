Киевское "Динамо" проиграло "Десне". Обострилась борьба за серебряные медали

29 июня 2020 г. 12:27
Автор: Виталий Лабскир
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После 28-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге киевское "Динамо" сохранило за собой 2-е место, однако потеряло запас прочности.

"Динамо" в 28-м туре играло в Чернигове против местной "Десны" и потерпела поражение 2:3.

Победный гол футболист "Десны" Андрей Гитченко провел в компенсированое время после подачи углового.

У досрочного чемпиона - донецкого "Шахтера" 72 очка. Дальше, в борьбе за призовые места, расклад такой: у "Динамо" - 55 очков, у луганской "Зари" - 53, у "Десны" - 52. За ними в первой шестерке идут "Александрия" - 43 очка и "Колос" - 29.

 

Видео: 

Десна - Динамо - 3:2. Обзор матча

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