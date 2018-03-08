Киевское "Динамо" расписало результативную ничью c итальянским "Лацио"

"Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы завоевало ничью в поединке против итальянского "Лацио" в Риме.

До перерыва команды не забивали, а во втором тайме отметились четыре раза. Счет открыли киевляне - на 52-й минуте мяч в ворота "Лацио" отправил Виктор Цыганков. Впрочем, через десять минут впереди были хозяева поля благодаря голам Чиро Иммобиле и Фелипе Андерсона.

Точку в матче поставил Жуниор Мораес точным ударом из-за пределов штрафной. Ничья 2:2.

Ответный поединок состоится в Киеве 15 марта, победитель пары пройдет в четвертьфинал Лиги Европы.