Киевское "Динамо" расписало результативную ничью c итальянским "Лацио"

09 марта 2018 г. 0:14
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"Динамо" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы завоевало ничью в поединке против итальянского "Лацио" в Риме.

До перерыва команды не забивали, а во втором тайме отметились четыре раза. Счет открыли киевляне - на 52-й минуте мяч в ворота "Лацио" отправил Виктор Цыганков. Впрочем, через десять минут впереди были хозяева поля благодаря голам Чиро Иммобиле и Фелипе Андерсона.

Точку в матче поставил Жуниор Мораес точным ударом из-за пределов штрафной. Ничья 2:2.

Ответный поединок состоится в Киеве 15 марта, победитель пары пройдет в четвертьфинал Лиги Европы.

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