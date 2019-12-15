Киевское "Динамо" сумело уйти зимовать на 2-м месте украинской Премьер-Лиги

15 декабря 2019 г. 19:11
Авторы: Десна, Динамо
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В украинской футбольной Премьер-Лиге сыгран 18-й тур, и команды отправились на зимнее межсезонье.

Сегодня в матче "Десна" (Чернигов) - "Динамо" (Киев) определялась, какая из команд уйдет в зиму второй. "Динамо" выиграло с голом Цыганкова 1:0 и поднялась на 2-е место.

У безоговорочного лидера - донецкого "Шахтера" 50 очков. Далее плотной группой идут "Динамо" - 36 очков, "Заря" - 34, "Десна" и "Александрия" - по 33. Замыкает первую шестерку "Мариуполь" - 22 очка.

В нижней половине турнирной таблицы у "Колоса" 20 очков, "Днепра-1" и "Олимпика" - по 18, у "Львова" - 15, "Ворсклы" - 14, "Карпат" - 11.

 

 

Видео: 

Десна - Динамо - 0:1. Гол: Цыганков (25`)

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