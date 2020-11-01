Киевское «Динамо» удерживает лидерство в чемпионате Украины и 4 очка преимущества над «Шахтером»

01 ноября 2020 г. 15:05
Автор: Виталий Лабскир
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Лидер украинской футбольной Премьер-Лиги киевское «Динамо» в матче 8-го тура встречался с «Днепром-1». «Динамо» уступало по ходу матча, но в итоге сумело победить.

«Днепр-1» забил первым. Великолепный удар вышел у Александра Назаренко.

«Динамо» отыгралось при весьма курьезных обстоятельствах. Футболист «Днепра-1» Владимир Адамюк в верховой борьбе с Денисом Поповым и «Динамо» направил головой мяч в свои ворота.

После чего еще до перерыва Виктор Цыганков забил победный гол, и «Динамо» победило – 2:1.

У «Динамо» теперь 20 очков. У донецкого «Шахтера», одержавшего победу в 8-м туре над «Мариуполем» - 16.

 

Видео: 

Днепр-1 - Динамо - 1:0. Гол: Назаренко (22')

Днепр-1 - Динамо - 1:1. Автогол: Адамюк (34')

Днепр-1 - Динамо - 1:2. Гол: Цыганков (44')

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