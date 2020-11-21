Киевское "Динамо" увеличило отрыв от донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины

21 ноября 2020 г. 19:41
Автор: Виталий Лабскир
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В 10-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги киевское "Динамо" выиграло, а донецкий "Шахтер" - нет.

"Динамо" взяло верх в гостях над "Ингульцом" из Петрово - 2:0. Забитыми голами отметились Денис Гармаш и Николай Шапаренко.

"Шахтер" сыграл дома вничью с "Александрией" - 1:1. У "Шахтера" отличился Додо, у "Александрии" - Евгений Банада. При этом "Шахтер" с 31-й минуты играл в меньшинстве За грубый фол харьковский арбитр Екатерина Монзуль показала прямую красную карточку Жуниору Мораесу.

"Динамо" теперь опережает "Шахтер" на три очка. У киевской команды 23 очка, у киевской - 20.

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