Киевское "Динамо" узнало соперника по 1\8 финала Лиги Европы

23 февраля 2018 г. 17:38
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Состоялась жеребьевка стадии 1\8 фианала футбольной Лиги Европы. На этой стадии турнира Украину представит киевское "Динамо".

В соперники "Динамо" достался итальянский клуб - "Лацио" (Рим). Первый матч состоится 8 марта в Италии. Ответный - 15 марта в Украине.

Полностью состав пар выглядит таким образом:

"Лацио" (Италия) - "Динамо" (Киев, Украина)
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Зенит" (Россия)
"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Россия)
ЦСКА (Россия) - "Лион" (Франция)
"Марсель" (Франция) - "Атлетик" (Бильбао, Испания)
"Спортинг" (Португалия) - "Виктория" (Чехия)
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Зальцбург" (Австрия)
"Милан" (Италия) - "Арсенал" (Англия)

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