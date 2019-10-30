Киевское "Динамо" в овертайме выбило донецкий "Шахтер" из розыгрыша Кубка Украины

30 октября 2019 г. 22:32
Автор: Виталий Лабскир
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Жребий свел в 1/8 финала Кубка Украины двух украинских грандов - киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Матч проходил в Киеве.

Основное время завершилось вничью 1:1. На гол капитана "Динамо" Сергея Сидорчука "Шахтер" в компенсированное ко второму тайму время ответил мячом Тарасом Степаненко.

Был назначен овертайм, в котором гол Дениса Попова принес "Динамо" победу 2:1 и путевку в четвертьфинал.

Также в 1/4 финала кубка Украины пробились "Александрия", "Десна", "Мариуполь", "Ворскла", "Ингулец", "Минай" и "Альянс"

Видео: 

Динамо - Шахтер - 1:0. Гол: Сидорчук (22')

Динамо - Шахтер - 1:1. Гол: Степаненко (90+2)

Динамо - Шахтер - 2:1. Гол: Попов (109)

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