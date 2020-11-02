Киевского "Динамо" назвало имена футболистов и тренера, заразившихся коронавирусом

К двум вратарям футбольной команды "Динамо" (Киев) Григорию Бущану и Денису Бойко, и также защитнику Виталию Миколенко, у которых ранее был диагностирован коронавирус, добавилась значительная группа их одноклубников.

Официальный сайт "Динамо" сообщил, что коронавирусом накануне вылета команды в Испанию на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против “Барселоны”, заболели футболисты Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ и Николай Шапаренко.

Кроме того, положительный результат дали тесты ассистента главного тренера Эмила Караса и четырех представителей персонала команды.

Все динамовцы, у которых выявлен коронавирус, находятся на самоизоляции и чувствуют себя удовлетворительно.