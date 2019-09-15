 

Киевскому "Динамо" всё хуже и хуже. На сей раз поражение от "Десны"

15 сентября 2019 г. 19:52
Автор: Виталий Лабскир
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Воедшее в пике киевское "Динамо" всё никак не может из него віиграть. В 7-м туре украинской футбольной Премьер-Лиги подопечніе Алексея Михайличенко проиграли дома черниговской "Десне".

В первом тайме Владислав Калитвинцев окрыл счет за "Десну". После перерыва воспитанник харьковского футбола Алексей Беседин сравнял счет за "Динамо". Но "Десна" вновь и окончательно вышла вперед, благода голу-красавцу пяткой Александра Филиппова, замкнувшего прострел Калитвинцева.

В итоге поражение "Динамо" 1:2. Эта киевская команда, считающаяся одним из грандов украинского футбола, не выигрывает уже в шести официальных матчах кряду.

"Десна", в сою очередь, благодаря сегодняшней победе, сохранила за собой 2-е место в турнирной таблице. У "Десны" после 7-ми туров 14 очков. У лидера - донецкого "Шахтера" - 21.

Видео: 

Динамо – Десна - 0:1. Гол: Калитвинцев (40')

Динамо – Десна - 1:1. Гол: Беседин (49')

Динамо – Десна - 1:2. Гол: Филиппов (56')

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