Киеввское "Динамо" "проехалось" по "Александрии" крупной победой

07 июня 2020 г. 20:20
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

В украинской Премьер-Лиге сыгран 25-й тур. Киевское "Динамо" сегодня записало себе в актив победу над "Александрией" с разгромным счетом.

"Динамо" победило 5:1.

Причем в первом тайме, завершившемся со счетом 2:1, все три мяча забивались с 11-тиметровых. Во второй же половине игры динамовцы отличались с игры еще трижды, и благодаря этой победе догнали луганскую "Зарю" в турнирной таблице.

После 25-ти туров у лидера - донецкого "Шахтера" 65 очков. У "Зари" и "Динамо", идущих на 2-м и 3-м месте - по 49.

Видео: 

Динамо – Александрия - 5:1. Обзор матча

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53