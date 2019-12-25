Кикбоксер проиграл из-за того, что нанес удар

Кикбоксер сделал "вертушку" и в момент удара по сопернику получил тяжелую травму.

В бою марокканца Бадра Хари и голландца Рико Верхувена на турнире а турнире "Glory Collision2" Хари в третьем раунде ударом ногой в челюсть отправил Верхувена в нокдаун. После чего дело, казалось, шло к досрочной победе. Марокканец собирался добыть ее, проведя удар "вертушкой". Голландец успел выставить блок. И в этот момент Хари почувствовал резкую боль в ноге, которой бил.

Как оказалось, в момент удара у Хари произошел разрыв связок на лодыжке.

В результате победа была присуждена Верхувену техническим нокаутом, а Хари теперь ждет долгое восстановление.

Вышеописанные события с нокдауном и травмой смотреть на видео с 21:30.