Кисть выгнулась змейкой. Ужасная травма хоккеиста

26 декабря 2020 г. 15:33
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Впереди операция и длительное восстановление.

Накануне стартовавшего в Эдмонтоне (Канада) молодежного чемпионата мира по хоккею молодежные сборные Канады и России провели контрольный поединок.

Игра завершиллась со счетом 1:0 в пользу канадцев, но при этом молодежная сборна Канады "потеряла" своего капитана Кирби Дака. Дак после игрового столкновения с соперником в нейтральной зоне снял с правой руки перчатку и сразу же покинул ледовую площадку.

Кисть у Дака руке изогнулась, и теперь хирургам предстоит вернуть ее в исходное рабочее положение.

 

Видео: 

Kirby Dach Injury (Hand/Wrist) - 2021 WJC Exhibition Game vs Russia

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53