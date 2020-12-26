Кисть выгнулась змейкой. Ужасная травма хоккеиста

Впереди операция и длительное восстановление.

Накануне стартовавшего в Эдмонтоне (Канада) молодежного чемпионата мира по хоккею молодежные сборные Канады и России провели контрольный поединок.

Игра завершиллась со счетом 1:0 в пользу канадцев, но при этом молодежная сборна Канады "потеряла" своего капитана Кирби Дака. Дак после игрового столкновения с соперником в нейтральной зоне снял с правой руки перчатку и сразу же покинул ледовую площадку.

Кисть у Дака руке изогнулась, и теперь хирургам предстоит вернуть ее в исходное рабочее положение.