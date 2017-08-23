Китайский клуб покрасил стадион по фен-шую и стал побеждать

Клуб китайской Суперлиги «Гуанчжоу Фули» нестандартным образом подошел к проблеме плохих результатов.

Футболисты «Гуанчжоу Фули» длительное время не могли выиграть в домашнем матче на своем стадионе "Юэсюшань".

В результате, руководство клуба приняло решение перекрасить недавно реставрированный стадион из синего в золотой цвет, поскольку так гласили правила фен-шуй.

После перекраски «Гуанчжоу Фули» выиграл пять домашних матчей кряду и один раз сыграл вничью.

Пока стадион оставался синим, клуб не мог добыть победу в четырех матчах подряд (больше четырех месяцев после последней домашней победы).