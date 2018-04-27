Клюшкой по шее. "Я не грязный игрок"

В первом четвертьфинальном матче плей-офф Кубка Стэнли между "Сан-Хосе" и "Вегасом" произошел очень грубый эпизод.

Хоккеист "Сан-Хосе" Эвандер Кейн ударил клюшкой по шее игрока "Вегаса" Пьер-Эдуара Бельмара.

Кейн получил удаление до конца матча, а затем заявил:

Я совсем не грязный игрок. Произошёл несчастный случай. Я попал в сутолоку и толкнул его клюшкой в руку. К сожалению, второй удар пришёлся выше. Конечно, я не сделал это ненамеренно и рад, что он не пострадал в том эпизоде.