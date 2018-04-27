Клюшкой по шее. "Я не грязный игрок"

27 апреля 2018 г. 14:12
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В первом четвертьфинальном матче плей-офф Кубка Стэнли между "Сан-Хосе" и "Вегасом" произошел очень грубый эпизод.

Хоккеист "Сан-Хосе" Эвандер Кейн ударил клюшкой по шее игрока "Вегаса" Пьер-Эдуара Бельмара.

Кейн получил удаление до конца матча, а затем заявил:

Я совсем не грязный игрок. Произошёл несчастный случай. Я попал в сутолоку и толкнул его клюшкой в руку. К сожалению, второй удар пришёлся выше. Конечно, я не сделал это ненамеренно и рад, что он не пострадал в том эпизоде.

Сам матч завершился разгромным поражением хоккеистов "Сан-Хосе" со счетом 0:7.

 

Видео: 

Kane cross-checks Bellemare, gets game misconduct

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