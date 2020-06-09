Когда очень хочется на футбол, но не пускают на стадион. Есть выход

09 июня 2020 г. 13:44
Автор: Виталий Лабскир
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Матч проходил при пустых трибунах. Но при этом ведь не было запрета на присутствие над трибунами.

На 26-й тур чемпионата Чехии по футболу пришлось пражское дерби между двумя столичными командами - "Богемиансом 1905" и "Спартой".

Матч состоялся на стадионе "Доличек" в Праге - домашней арене "Богемианса 1905". Зрители, дабы посмотреть на игру любимой команды, "вооружились" лестницами-стремянками и устроили импровизированный  фанатский сектор над трибуной. Идаже дали ему остроумное название, обїединившее коронавирус и цифрі в названии клуба - "Сектор COVID 19-05".

Остается добавить, что "Богемианс 1905", не смотря на такую болельщицкую поддержку, проиграл "Спарте" - 0:1.

Видео: 

Bohemians 1905 vs Sparta Prague 06.06.2020

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