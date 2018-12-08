Коленом в висок. Вратарь случайно "вырубил" своего футболиста

08 декабря 2018 г. 19:05
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Футболист получил жуткую травму, которую нанес ему вратарь своей же команды.

Голкипер французского "Сент-Этьена" Стефан Рюффье, пытаясь отбить кулаками верховой мяч, выставил в прыжке колено и угодил этим коленом, аккурат, в висок защитнику своего клуба Невену Суботичу. Произошло это в матче чемпионата Франции против "Бордо".

Суботич от удар потерял сознание. Когда его привели в чувства, он тут же прямо с поля был госпитализирован в больницу.

Остается добавич, что до мяча Рюффье так и не дотянулся, и футболисты "Бордо" забили в этом эпизоде гол. Сам же матч завершился победой "Бордо" со счетом 3:2.

 

 

Видео: 

HORROR NEVEN SUBOTIC TERRIBLE HEAD INJURY

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