"Колос" в овертайме в ливень вылетел из Лиги Европы

Хорватская "Риека" оказалась непроходимым соперником для украинского "Колоса" из Коваливки в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Основное время матча "Риека" - "Колос" завершилось вничью 0:0. При этом на 90-й минуте форвард "Колоса" Евгений Селезнев должен был приносить своей команде победу, однако с двух метров не попал в ворота.

В овертайме же в проливной дождь на поле с отсутвием дренажа футболисты "Риеки" забили дважды: отличились Жоау Эсковал и Франко Андрияшевич.

В итоге - 2:0 в пользу "Риеки".

Украина же по итогам 3-го квалификационного раунда Лиги Европы потеряла сразу две команды - "Колос" и "Десну". В групповой стадии еврокубков Украина будет представлена донецким "Шахтером", киевским "Динамо" и луганской "Зарей".