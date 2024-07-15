Колишній автогонщик Ральф Шумахер здійснив камінг-аут

Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер заявив про свою сексуальну орієнтацію, яка не збігається з традиційними поглядами.

49-річний німець опублікував пост про це в Інстаграмі, повідомляє SPORT.UA.

«Найпрекрасніше в житті – це коли поруч правильний партнер, з яким можна розділити все», – написав Шумахер-молодший під відповідним фото.

Ральф Шумахер – молодший брат семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера. Він дебютував у Формулі-1 1997 року за команду «Джордан» і після двох сезонів перейшов у «Вільямс», де двічі ставав четвертим за підсумками сезону – у 2001 і 2002 роках.

Загалом за свою 11-річну кар’єру Ральф Шумахер 27 разів опинявся на подіумі, зокрема – шість разів перемагав на етапах Формули-1.

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