Команда, лучше всех начавшая чемпионат Беларуси по футболу, проиграла второй раз подряд

В Беларуси, имеющей в последние дни схожие с Украиной официальные показатели по количеству заразившихся коронавирусом, стартовал 5-й тур чемпионата страны по футболу.

Минский "Энергетик-БГУ" после трех туров был единственной командой, имевший на то время максимально возможные 9 очков. После пяти туров у "Энергетика-БГУ" всё те же 9 очков, поскольку эта команда после трех побед кряду потерпела уже два подряд поражения.

В 5-м туре "Энергетик-БГУ" уступил дома "Городее" - 0:1. Единственный гол на 35-й минуте матча забил Андрей Сорокин.