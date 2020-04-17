Команда, лучше всех начавшая чемпионат Беларуси по футболу, проиграла второй раз подряд

17 апреля 2020 г. 12:33
Автор: Виталий Лабскир
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В Беларуси, имеющей в последние дни схожие с Украиной официальные показатели по количеству заразившихся коронавирусом, стартовал 5-й тур чемпионата страны по футболу.

Минский "Энергетик-БГУ" после трех туров был единственной командой, имевший на то время максимально возможные 9 очков. После пяти туров у "Энергетика-БГУ" всё те же 9 очков, поскольку эта команда после трех побед кряду потерпела уже два подряд поражения.

В 5-м туре "Энергетик-БГУ" уступил дома "Городее" - 0:1. Единственный гол на 35-й минуте матча забил Андрей Сорокин.

Видео: 

Energetik-BGU 0 x 1 Gorodeja - Melhores Momentos HD 16/04/2020 - BIELORRÚSSIA Premier Ligue

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