Команда с украинским вратарем в лидерах чемпионата Латвии по футболу

Украинский голкипер Даниил Кучер проводит первый сезон за рижский "РФШ". Команда после трех туров идет в единоличных лидерах чемпионата Латвии. При этом Кучер пропустил первый и пока единственный гол только в третьем туре.

На 3-й тур пришелся матч "РФШ" (это сокращенная аббревиатура от полного названия "Рижская футбольная школа") против "Спартака" из Юрмалы.

Счет был открыт при весьма курьезных обстоятельствах. Футболист "Спартака" Наурис Булвитис направил головой мяч в ворота своей команды. (Этот момент ниже в видеообзоре матча на 35-й секунде). Вообще же первый тайм вышел сверхрезультативным и завершился со счетом 4:1 в пользу "РФШ". Как оказалось, такой счет сохранился до финального свистка. При этом во вторй половине матча Кучер, начинавший свою карьеру в "Днепре", а также выступавший за юношескую сборную Украины, сделал несколько отличных сейвов.

После трех туров "РФШ", набравший 9 очков из 9-ти возможных, является единоличным лидером чемпионата Латвии.