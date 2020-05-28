Команда Сергея Реброва оторвалась от соперников на значительную "социальную дистанцию"

Будапештский "Ференцварош", ведомый украинским тренером Сергеем Ребровым, доиграл в чемпионате Венгрии все игры, которые оставались у него в запасе до карантина, и создал значительный отрыв от преследователей в борьбе за чемпионство.

"Ференцварош" провел формально в гостях отложенный матч 20-го тура против другой будапештской команды - "Уйпешт" и одержал победу со счетом 1:0.

Этот единственный гол был забит в дебюте матча - на 7-й минуте лучшим бомбардиром "Ференцвароша" Франком Боли. При этом голевую атаку начал украинский футболист "Френцвароша" Игорь Харатин.

Помимо Харатина в основном составе "Ференцвароша" вышел и еще один украинский футболист - Александр Зубков.

У "Ференцвароша", идущего на 1-м месте, после 25-ти сыгранных туров 59 очков. Отрыв от ближайшего преследователя - "Фехевара" теперь составляет внушительные 9 очков.