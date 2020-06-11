Команда Сергея Реброва, выигрывая 2:0 на 90-й минуте, умудрилась не выиграть

11 июня 2020 г. 16:03
Автор: Виталий Лабскир
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Будапештский "Ференцварош", главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров, упустила победу на 90+6 минуте.

В 28-м туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" играл в гостях против "Пакша". Когда на 81-й минуте этого матча украинский футболист "Ференцвароша" Игорь Харатин сделал счет 2:0 в пользу своей команды, казалось, исход матча предрешен.

Но на 90+2 минуте "Пакш" с пенальти отыграл один пропущенный гол, а на заключительной - 6-й добавленной - и второй.

В итоге - очень обидная для "Ференцвароша" ничья - 2:2.

В турнирной таблице чемпионата Венгрии лидерство "Ференцвароша" непоколебимо. Ближайший преследователь "Фехевар" отстает на 9 очков.

Видео: 

⚽ Paksi FC - Ferencváros | 2020. 06. 10 | gólok, helyzetek

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