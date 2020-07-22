Команда украинца Руслана Малиновского вышла на 2-е место в чемпионате Италии

В итальянской Серии "А" дело движется к развязке. Первое место туринского "Ювентуса" практически непоколебимо. А вот за 2-е идет упорная борьба.

Начался 35-й тур и на 2-е место поднялась "Аталанта" из Бергамо, за которую играет Руслан Малиновский. "Аталанта" одержала минимальну победу над "Болоньей" - 1:0. На 62-й минуте матча отличился Лис Мурьель.

Малиновский спустя четыре минуты после гола появлился на поле, выйдя на замену.

У "Аталанты" после этой победы стало 74 очка. У лидера - "Ювентуса" - 80. У миланского "Интера", идущего третьим - 72 при игре в запасе.