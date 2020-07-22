Команда украинца Руслана Малиновского вышла на 2-е место в чемпионате Италии

22 июля 2020 г. 13:42
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

В итальянской Серии "А" дело движется к развязке. Первое место туринского "Ювентуса" практически непоколебимо. А вот за 2-е идет упорная борьба.

Начался 35-й тур и на 2-е место поднялась "Аталанта" из Бергамо, за которую играет Руслан Малиновский. "Аталанта" одержала минимальну победу над "Болоньей" - 1:0. На 62-й минуте матча отличился Лис Мурьель.

Малиновский спустя четыре минуты после гола появлился на поле, выйдя на замену.

У "Аталанты" после этой победы стало 74 очка. У лидера - "Ювентуса" - 80. У миланского "Интера", идущего третьим -  72 при игре в запасе.

Видео: 

Atalanta 1-0 Bologna | Atalanta’s dream season continues after victory over Bologna | Serie A TIM

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53