Команда украинского тренера победила команду украинских футболистов

В 6-м туре чемпионата Беларуси между собой встретились действующий чемпион страны "Динамо" (Брест) и "Шахтер" (Солигорск). В основном составе "Динамо" на поле вышли два украинских футболиста Артем Милевский и Александр Нойок. Главным тренером "Шахтера" является украинский специалист Юрий Вернидуб.

"Шахтер" одержал победу в этом мтаче со счетом 2:0, забив по голу до и после перерыва.

Точнее, до перерыва "Диамо" устроило "самострел". Игрок брестской команды забил в свои ворота. Удвоил же "Шахтер" преимущество с голом Виталия Лисаковича во втором тайме.