Команду украинца Александра Зинченко выбили в полуфинале Кубка Англии

19 июля 2020 г. 12:55
Автор: Виталий Лабскир
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"Манчестер Сити", устпивший "Ливерпулю" в чемпионской гонке в английской Премьер-Лиге, не смог завоевать и Кубок Англии. Шлагбаумом на пути к трофею стал для "Манчестер Сити" лондонский "Арсенал".

"Арсенал" в полуфинале взял верх над "Манчестер Сити" 2:0. ри этом голевым дублем отметился Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший по голу в каждом из таймов.

Украинский футболст "Манчестер Сити" Александр Зинченко просидел весь матч на скамейке запасных.

Соперник "Арсенала" по финалу определится во втором полуфинальном противостоянии: "Манчестер Юнайтед" - "Челси".

Видео: 

Arsenal vs Manchester City | Key Moments | Semi-Finals | Emirates FA Cup 19/20

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