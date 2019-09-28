Конфликт на дуэли взглядов и издевательство после нокауту в бою

В столице Ирландии - Дублине состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 227, один из боев которого оказался весьма скандальным.

Точнее, началось все еще до боя - на дуэли взлядов между англичанином Майклом Пэйджем и ирландцем Ричардом Киели.

Киели вышел на дуэль взглядов в домашних трусах, в которых выделялось его мужское достоинство. Пэйдж направил в том направлении кулак, после чего соперники повели себя неприязненно друг к другу.

Ну а на следующий день в бою Пэйдж нокаутировал Киели в первом раунде в прыжке ударом коленом в челюсть. После чего Пэйдж еще поиздевался над нокаутированным соперником, изобразив человека, потерявшего координацию движений.