 

Конфликт на дуэли взглядов и издевательство после нокауту в бою

28 сентября 2019 г. 13:33
Автор: Виталий Лабскир
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В столице Ирландии - Дублине состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 227, один из боев которого оказался весьма скандальным.

Точнее, началось все еще до боя - на дуэли взлядов между англичанином Майклом Пэйджем и ирландцем Ричардом Киели.

Киели вышел на дуэль взглядов в домашних трусах, в которых выделялось его мужское достоинство. Пэйдж направил в том направлении кулак, после чего соперники повели себя неприязненно друг к другу.

Ну а на следующий день в бою Пэйдж нокаутировал Киели в первом раунде в прыжке  ударом коленом в челюсть. После чего Пэйдж еще поиздевался над нокаутированным соперником, изобразив человека, потерявшего координацию движений.

Видео: 

Bellator Europe 4: Michael Page vs. Richard Kiely face-off

Sensational blow! Michal Page beats Richard Kiely at Bellator Dublin

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