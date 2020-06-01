Конфуз. Футболист направил мяч в свои ворота.

01 июня 2020 г. 12:12
Автор: Виталий Лабскир
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Казалось, ничто не предвещало беды.

В 26-м туре чемпионата Венгрии по футболу лидер - будапештский "Ференцварош", главным тренером которого является украинский специалист Сергей Ребров, играл в гстях против "Академии Пушкаша" из Фельчуте.

"Ференцварош" довольно быстро повел в счете и контролировал ситуацию, однако пропустил затем гол при весьма курьезных обстоятельствах. Футболист "Ференцвароша" Гергё Ловренчич, прерывая прострел соперника, так умудрился подставить ногу, что забил гол в свои ворота.

Отыгравшись при столь курьезных обстоятельствах, "Академия Пушкаша" в итоге удержала ничью - 1:1.

Между тем, потеря двух очков не повлияла на уверенное лидерство "Ференцвароша", который опережает ближайшего преследователя - команду "Фехевар" на 9 очков.

Видео: 

Lovrencsics Gergő Öngólja Puskás Akadémia Ferencváros 1 - 1

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