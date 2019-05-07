Конфуз. Сломался чемпионский автобус. Футболистам пришлось его сначала толкать, а затем менять

07 мая 2019 г. 18:40
Автор: Виталий Лабскир
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Футболисты "Норвич Сити", выигравшие английский Чемпионшип и пробившиеся в Премьер-Лигу, с приключениями отпразновали свой триумф.

Команда во время чемпионского парада должна была проехать по Норвичу на специально подготовленном желтом чемпионском автобусе.

Вот только автобус практически сразу сломался. Футболисты попытались его толкать, но тщетно.

В результате пришлось срочно пересаживаться на экскурсионный автобус, курсирующий по Норвичу, дабы не сорвался парад.

По иронии судьбы через вскоре чемпионский автобус завелся и поехал пустым вслед за автобусом с командой.

Видео: 

Norwich City FC. Massive fan of the bus breaking down on the parade and Zimmermann pushing it

NORWICH CITY OPEN TOP BUS PARADE CHAMPIONSHIP WINNERS 2019

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