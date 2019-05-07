Конфуз. Сломался чемпионский автобус. Футболистам пришлось его сначала толкать, а затем менять

Футболисты "Норвич Сити", выигравшие английский Чемпионшип и пробившиеся в Премьер-Лигу, с приключениями отпразновали свой триумф.

Команда во время чемпионского парада должна была проехать по Норвичу на специально подготовленном желтом чемпионском автобусе.

Вот только автобус практически сразу сломался. Футболисты попытались его толкать, но тщетно.

В результате пришлось срочно пересаживаться на экскурсионный автобус, курсирующий по Норвичу, дабы не сорвался парад.

По иронии судьбы через вскоре чемпионский автобус завелся и поехал пустым вслед за автобусом с командой.