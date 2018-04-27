Конфуз. Украинский хоккеист закинул шайбу в свои ворота из чужой зоны

Хоккеисты сборной Украины стали авторами необычайного курьеза чемпионата мира в дивизионе 1В (третий дивизион) в матче с Хорватией.

В концовке матча Украина проигрывала 2:3 и сняла вратаря, чтобы атаковать большими силами, пытаясь спасать игру. За 2 секунды до финальной сирены игрок украинской команды Владислав Гаврик сделал пас из-за ворот сборной Хорватии. Шайбы никто не коснулся, и она влетела в ворота украинской команды.

Так как в хоккее автоголы не фиксируются, гол был записан на хорвата, последним коснувшимся шайбы. Им оказался Домен Ведлин.

Ниже на видео обзора этого матча конфуз с автоголом начинается с 1:48.