Конфуз украинского вратаря в матче чемпионата Польши

Украинский голкипер польской команды "Медзь" из Легницы Артем Каниболоцкий "привез" весьма курьезный гол в свои ворота.

В матче 22-го тура чемпионата Польши между "Заглембе" из Люблина и "Медзем" Каниболоцкий, выбивая мяч на 82-й минуте, очень сильно удивил партнеров по своей команде, поскольку зачем-то отдал точный пас футболисту "Заглембе" Филипу Жагелло. Последний, не задумываясь, воспользовался таким подарком и закатил мяч в ворота Каниболоцкого.

Этот гол стал третьим в матче и последним. "Медзь" с Каниболоцким в воротах крупно проиграл 0:3.