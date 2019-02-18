Конфуз украинского вратаря в матче чемпионата Польши

18 февраля 2019 г. 15:53
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский голкипер польской команды "Медзь" из Легницы Артем Каниболоцкий "привез" весьма курьезный гол в свои ворота.

В матче 22-го тура чемпионата Польши между "Заглембе" из Люблина и "Медзем" Каниболоцкий, выбивая мяч на 82-й минуте, очень сильно удивил партнеров по своей команде, поскольку зачем-то отдал точный пас футболисту "Заглембе" Филипу Жагелло. Последний, не задумываясь, воспользовался таким подарком и закатил мяч в ворота Каниболоцкого.

Этот гол стал третьим в матче и последним. "Медзь" с Каниболоцким в воротах крупно проиграл 0:3.

Видео: 

Crazy Assist by Goalkeeper Zaglebie Lubin vs Miedz Legnica 3-0 17/02/2019

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