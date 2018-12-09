Конфуз. Вратарь закинул шайбу в свои ворота

Катастрофическую ошибку совершил латвийский вратарь швейцарского хоккейного клуба "Лугано" Элвис Мерзликинс.

В матче чемпионата Швейцарии против команды "Амбри-Пиотта" Мерзликинс, желая прострелить шайбу вдоль ворот на партнера по команде, умудился закинуть ее в свои ворота.

Благодаря этому автоголу хоккеисты "Амбри-Пиотты" повели в счете 1:0.

Но, в конце концов, ошибка Мерзликинса не оказалась критической, поскольку "Лугано" одержал победу в этом матче 5:3.

Ниже, в видеообзоре матча автогол Мерзликинса с 10-й секунды.