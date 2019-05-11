Конфуз вышел. Путин упал на хоккее

Показушный хоккейный матч обернулся конфузом для президента России Владимира Путина.

Дабы дишний раз попиариться, Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Команда с Путиным под названием "Легенды хоккея" играла против сборной Ночной хоккейной лиги.

Естестевенно "Легенды хоккея" выиграли - 14:7. Само собой, Путин стал лучшим бомбардиром матча - он закинул 10 шайб.

Конфуз же случился, когда россиский президент стал объезжать с кругом почета ледовую площадку, да, вот незадача, не обратил внимания на расстеленную красную дорожку под ногами. И, собственно, упал на нее.

Верный вассал, а в прошлом знаменитый советский хоккеист Вячеслав Фетисов, как ни старался, не сумел не дать Путину оказаться в лежачем положении.