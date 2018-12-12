Коноплянка обменялся футболками с российским футболистом московского "Локомотива"

Украинский футболист немецкого "Шальке" из Гельзенкирхена Евгений Коноплянка тепло пообщался с российским футболистом московского "Локомотива" Федором Смоловым

После матча 6-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, в котором "Шальке" выиграл у "Локомотива" 1:0, Конопляка поменялся со Смоловым футболками.

При этом Коноплянка так это прокомментировал: