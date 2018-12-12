Коноплянка обменялся футболками с российским футболистом московского "Локомотива"

Украинский футболист немецкого "Шальке" из Гельзенкирхена Евгений Коноплянка тепло пообщался с российским футболистом московского "Локомотива" Федором Смоловым
После матча 6-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов, в котором "Шальке" выиграл у "Локомотива" 1:0, Конопляка поменялся со Смоловым футболками.
При этом Коноплянка так это прокомментировал:
Мы знакомы со Смоловым, поговорили о жизни после финального свистка. Откуда знакомы? Помню, ездили на сборы - я с "Днепром", он – с "Краснодаром"Вообще, не хватает общения, менталитет у людей всё-таки отличается. Одно дело немцы, другое – русские или украинцы.